Blut-Schock im eigenen Auto! TV-Moderator Thore Schölermann fassungslos über Verbrecher

Köln - TV-Moderator Thore Schölermann (41) hat zu Beginn der neuen Woche einen echten Schock hinnehmen müssen. In seinem Auto fand der Familienvater nämlich Blutspuren einer unbekannten Person, die Polizei ermittelt!

Thore Schölermann (41) hat am Montagmorgen über den dramatischen Vorfall in seinem Auto gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Thore Schölermann

Eigentlich wollte der Ehemann von Jana Schölermann (39) am Montagmorgen wie jeden Morgen an sein Auto - doch in dem sah es plötzlich aus wie in einem echten Krimi.

"Da hat sich wohl jemand sehr schwer verletzt. Und bei uns ins Auto gesetzt", erklärt der 41-Jährige die Situation.

Tatsächlich sei auf privaten Videoaufnahmen zu sehen, wie sich eine unbekannte Person verletzt in den Wagen des Moderators setzt. "Man sieht nur, dass der bei uns ins Auto eingestiegen ist und schwer verletzt ist."

Wie der einstige "The Voice of Germany"-Host jetzt per Instagram verraten hat, hatte er am Abend zuvor vergessen, den Wagen abzuschließen.

"Nein, das Auto war nicht abgeschlossen ... Mein Fehler. Aber ich sag euch ehrlich: Diese Sorglosigkeit - die ich da habe -, die will ich mir nicht nehmen lassen", ergänzt Schölermann sichtlich angekratzt von zahlreichen User-Kommentaren.