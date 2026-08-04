Blut-Schock im eigenen Auto! TV-Moderator Thore Schölermann fassungslos über Verbrecher
Köln - TV-Moderator Thore Schölermann (41) hat zu Beginn der neuen Woche einen echten Schock hinnehmen müssen. In seinem Auto fand der Familienvater nämlich Blutspuren einer unbekannten Person, die Polizei ermittelt!
Eigentlich wollte der Ehemann von Jana Schölermann (39) am Montagmorgen wie jeden Morgen an sein Auto - doch in dem sah es plötzlich aus wie in einem echten Krimi.
"Da hat sich wohl jemand sehr schwer verletzt. Und bei uns ins Auto gesetzt", erklärt der 41-Jährige die Situation.
Tatsächlich sei auf privaten Videoaufnahmen zu sehen, wie sich eine unbekannte Person verletzt in den Wagen des Moderators setzt. "Man sieht nur, dass der bei uns ins Auto eingestiegen ist und schwer verletzt ist."
Wie der einstige "The Voice of Germany"-Host jetzt per Instagram verraten hat, hatte er am Abend zuvor vergessen, den Wagen abzuschließen.
"Nein, das Auto war nicht abgeschlossen ... Mein Fehler. Aber ich sag euch ehrlich: Diese Sorglosigkeit - die ich da habe -, die will ich mir nicht nehmen lassen", ergänzt Schölermann sichtlich angekratzt von zahlreichen User-Kommentaren.
Thore Schölermann von Respektlosigkeit entsetzt
Damit will er es aber noch nicht ganz belassen. "Ist das mein Fehler, dass ich mein Auto nicht abgeschlossen habe oder der Fehler einer fremden Person, die keinen Respekt vor fremdem Eigentum hat?!"
Was anfangs jedoch wie das Ende eines tragischen Unfalls ausgesehen hatte, entpuppte sich kurz nach der Aussage einer Nachbarin als echter Kriminalfall.
"Und jetzt kommt's nämlich: Der hier ein paar Straßen weiter eingebrochen ist in Autos, der da Sachen kaputt gemacht hat, bei uns in die Autos reingegangen ist, hat sich dabei anscheinend verletzt", faucht Schölermann.
Trotz der Unsicherheit - die durch den dramatischen Fall entstanden ist - bereut der 41-Jährige nur eine Sache. "Es ist schade, dass ich heute Nacht leider nicht wach geworden bin, sonst hätte ich dieser Person mal in ruhiger Sauerländer Art erklärt, dass das echt nicht in Ordnung ist."
Bereits einen Tag nach dem Vorfall hat die Polizei die Ermittlungen zum Tatverdächtigen aufgenommen und sucht nach Hinweisen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Thore Schölermann