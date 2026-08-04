Charlotte Engelhardt nimmt Hoden ihres Hundes mit nach Hause und hat kuriosen Plan
Berlin - Nach der Kastration ihres Berner Sennenhundes Linus hat Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) die Hoden ihres vierbeinigen Gefährten kurzerhand mit nach Hause genommen.
Mit ihrer Geschichte sorgte die 48-Jährige in im Podcast "The Real Ex-Wives" für ordentlich Verblüffung bei ihrer Gesprächspartnerin Georgina Stumpf.
Eigentlich habe sie nach der Kastration des Hundes zunächst nur um ein Foto von den bei der Operation entfernten Körperteilen gebeten, berichtete Charlotte Engelhardt. Daraufhin habe der Arzt ihr angeboten, diese doch einfach mit nach Hause zu nehmen.
Charlotte musste nicht lange überlegen und antwortete begeistert: "Ja, geil, nehme ich mit."
Damit die ungewöhnliche Erinnerung möglichst lange erhalten bleibt, wurden die Hoden in einer speziellen Flüssigkeit konserviert. Georgina Stumpf reagierte im Podcast nicht etwa mit Entsetzen, sondern war gleich neugierig: "Oh, zeig mal, das finde ich auch spannend."
Charlotte Engelhardt schickte voraus: "Triggerwarnung! Es kann jetzt gleich sehr eklig werden." Podcast-Partnerin Georgina schaute sich das ungewöhnliche Souvenir natürlich trotzdem genauer an.
Charlotte Engelhardt: "Da kommen ja auch einige Männer ohne Eier"
Und was hat die Hunde-Mama mit den konservierten Überresten ihres Lieblings jetzt vor? Eine ihrer Ideen: das Dschungelcamp. "Erstens habe ich mir überlegt: Spenden an Dschungel", scherzte sie und richtete zugleich eine Botschaft an den Sender: "Vielleicht kriegt ihr sie dann!"
Ob die Hoden tatsächlich einmal in Australien oder bei einer anderen Dschungel-Produktion auftauchen könnten, blieb offen.
Denn Charlotte Engelhardt hatte noch eine weitere Idee. Sollte es eine neue Staffel von "Bad Boyfriends" geben, könne sie das kuriose Ausstellungsstück vielleicht auch dorthin mitnehmen.
Die freche Begründung der Ex-Frau von Sido (45): "Da kommen ja auch einige Männer hin ohne Eier."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa