Haben Gigi Hadid und Bradley Cooper heimlich Ja gesagt?

Paris (Frankreich) - Haben Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) etwa den nächsten Schritt gewagt? Neue Fotos des Promi -Pärchens heizen Spekulationen um eine heimliche Hochzeit an.

Bradley Cooper (51) und Gigi Hadid (31) sollen seit 2023 ein Paar sein. © Fotomontage: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, JULIAN HAMILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seit rund drei Jahren sollen sie gemeinsam durchs Leben gehen. Seither halten das Supermodel und der Hollywoodstar ihre Liebe weitgehend privat.

Das ein oder andere Turtelfoto des Traumpaares schafft es zwischendurch trotzdem immer mal wieder an die Öffentlichkeit.

Mehrere aktuelle Schnappschüsse, die unter anderem dem US-Promi-Portal "Page Six" vorliegen, sorgen nun für Wirbel.

Denn: Während die beiden Superstars entspannt durch die Stadt der Liebe, Paris, schlendern, funkeln an ihren Händen verdächtige Schmuckstücke.

Mit ihren lässigen Alltagslooks kombinieren das Model und der Schauspieler jeweils einen schmalen Ring am linken Ringfinger - wo in den USA traditionell der Ehering getragen wird. Haben die beiden etwa heimlich den Bund fürs Leben geschlossen?