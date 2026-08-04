Haben Gigi Hadid und Bradley Cooper heimlich Ja gesagt?
Paris (Frankreich) - Haben Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) etwa den nächsten Schritt gewagt? Neue Fotos des Promi-Pärchens heizen Spekulationen um eine heimliche Hochzeit an.
Seit rund drei Jahren sollen sie gemeinsam durchs Leben gehen. Seither halten das Supermodel und der Hollywoodstar ihre Liebe weitgehend privat.
Das ein oder andere Turtelfoto des Traumpaares schafft es zwischendurch trotzdem immer mal wieder an die Öffentlichkeit.
Mehrere aktuelle Schnappschüsse, die unter anderem dem US-Promi-Portal "Page Six" vorliegen, sorgen nun für Wirbel.
Denn: Während die beiden Superstars entspannt durch die Stadt der Liebe, Paris, schlendern, funkeln an ihren Händen verdächtige Schmuckstücke.
Mit ihren lässigen Alltagslooks kombinieren das Model und der Schauspieler jeweils einen schmalen Ring am linken Ringfinger - wo in den USA traditionell der Ehering getragen wird. Haben die beiden etwa heimlich den Bund fürs Leben geschlossen?
Bradley Cooper soll schon länger über Hochzeit mit Gigi Hadid nachdenken
Ganz abwegig scheinen die Spekulationen um eine mögliche Hochzeit jedenfalls nicht zu sein: Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten Insider enthüllt, dass der "A Star Is Born"-Darsteller über den nächsten Schritt nachdenkt und seiner Partnerin einen Antrag machen will.
Damals hieß es, das Paar sei "unglaublich glücklich" und könne sich eine Patchwork-Familie gut vorstellen.
Beide sind bereits Eltern einer Tochter: Hadids Töchterchen Khai (5) war aus ihrer vorherigen Beziehung mit Sänger Zayn Malik (33) hervorgegangen. Cooper ist Vater der neunjährigen Lea, die aus seiner früheren Partnerschaft mit dem russischen Model Irina Shayk (40) stammt.
Zu den Hochzeitsgerüchten haben sich die beiden Promis bislang nicht offiziell geäußert.
Titelfoto: Fotomontage: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, JULIAN HAMILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP