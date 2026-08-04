Monatelang in Klinik: Update zu schwer kranker Christina Applegate
Los Angeles (USA) - Nach einem fast viermonatigen Klinikaufenthalt ist Christina Applegate (54) wieder zu Hause. Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin war Ende März ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nun konnte sie entlassen werden.
Nach Monaten der Sorge können Fans des früheren "Eine schrecklich nette Familie"-Stars endlich aufatmen: Christina Applegate scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden.
Wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Quellen aus dem direkten Umfeld des Serienstars berichtete, habe Applegate das Krankenhaus bereits vor Kurzem verlassen dürfen.
Der 54-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend "gut", erklärte eine ihr nahestehende Person.
Warum genau die "Dead to Me"-Darstellerin über einen so langen Zeitraum stationär behandelt werden musste und ob der Klinikaufenthalt in direktem Zusammenhang mit ihrer MS-Erkrankung stand, blieb allerdings offen.
Im Frühjahr war bekannt geworden, dass Christina Applegate eine medizinische Behandlung erhält. Wenig später hatte sich die Schauspielerin selbst bei Instagram zu Wort gemeldet und sich bei ihren Fans für die "Welle an Genesungswünschen" bedankt.
Christina Applegate leidet seit rund fünf Jahren an Multipler Sklerose
Nähere Details zu ihrer stationären Behandlung nannte die 54-Jährige damals jedoch nicht. Stattdessen kündigte sie eine vorläufige Pause an, um sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren zu können.
Im Jahr 2021 hatte Applegate ihre Diagnose Multiple Sklerose öffentlich gemacht. Die chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems kann zu Sehstörungen, motorischen Einschränkungen, Lähmungen und Erschöpfung führen.
Unter anderem in ihrem Podcast "MeSsy" spricht die Schauspielerin seither offen über die körperlichen und seelischen Herausforderungen der lebensverändernden Krankheit.
Das Format mit ihrer Schauspiel-Kollegin Jamie-Lynn Sigler (45) war Ende März in eine Pause gegangen. Seitdem moderiert die "Sopranos"-Darstellerin den Podcast alleine, Christina Applegate ist bislang nicht zurückgekehrt.
Titelfoto: VALERIE MACON / AFP