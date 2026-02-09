Bald 40 und stolz drauf: Bonnie Strange fühlt sich immer noch wie ein Teenager

Ibiza - Bonnie Strange (39) feiert am 5. Juli nicht nur einen runden Geburtstag – sondern auch sich selbst. Das Model wird in diesem Jahr 40 und zeigt auf Instagram, wie entspannt sie mit dem Älterwerden umgeht. Doch genau das kommt nicht bei allen gut an.

Bonnie Strange, bürgerlich Jana Weilert, scheint keinerlei Probleme mit ihrem Alter zu haben – ganz im Gegenteil. © Gerald Matzka/dpa

In einem Video tanzt die 39-Jährige ausgelassen und kommentiert selbstironisch: "Ratet, wer dieses Jahr 40 wird?" und "Warum fühle ich mich immer noch wie ein Teenager?".

Unter dem Post schreibt sie außerdem: "Jemand soll bitte die Zeit einfrieren."

Mit dem Video wollte Bonnie vor allem anderen Frauen Mut machen. Doch genau das sorgte überraschend für Gegenwind.

In einer Instagram-Story berichtet das Model von den Reaktionen auf ihren 40er-Beitrag. Zwar habe sie überwiegend positives Feedback erhalten – sogar von Männern. Doch dass die Kritik vor allem von Frauen kommt, überrascht sie.