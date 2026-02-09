Bald 40 und stolz drauf: Bonnie Strange fühlt sich immer noch wie ein Teenager
Ibiza - Bonnie Strange (39) feiert am 5. Juli nicht nur einen runden Geburtstag – sondern auch sich selbst. Das Model wird in diesem Jahr 40 und zeigt auf Instagram, wie entspannt sie mit dem Älterwerden umgeht. Doch genau das kommt nicht bei allen gut an.
In einem Video tanzt die 39-Jährige ausgelassen und kommentiert selbstironisch: "Ratet, wer dieses Jahr 40 wird?" und "Warum fühle ich mich immer noch wie ein Teenager?".
Unter dem Post schreibt sie außerdem: "Jemand soll bitte die Zeit einfrieren."
Mit dem Video wollte Bonnie vor allem anderen Frauen Mut machen. Doch genau das sorgte überraschend für Gegenwind.
In einer Instagram-Story berichtet das Model von den Reaktionen auf ihren 40er-Beitrag. Zwar habe sie überwiegend positives Feedback erhalten – sogar von Männern. Doch dass die Kritik vor allem von Frauen kommt, überrascht sie.
Kritische Nachrichten ausgerechnet von jüngeren Frauen
"Wie ich als alte Frau so tanzen kann und an meinem Daumen lutsche in so einem hohen Alter", habe sie von jüngeren Frauen lesen müssen, schreibt Bonnie.
Dabei sei ihre Botschaft eigentlich eine andere gewesen. "Ich hab den Post eigentlich gemacht, damit andere Frauen – zum Beispiel die, die jetzt 30 werden und sich schlecht fühlen – keine Angst vor unserem Stigma 'Altern' haben müssen", erklärt sie.
Bonnie Strange zeigt damit einmal mehr, dass Selbstbewusstsein keine Frage des Alters ist – und dass gerade Frauen sich gegenseitig öfter unterstützen sollten, statt einander zu verurteilen.
Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa