Bonnie Strange bricht ihr Schweigen: Das ist der Grund für jahrelange Funkstille

Berlin - Nach Jahren der Social-Media-Stille hat sich Bonnie Strange (39) mit einem emotionalen Statement auf Instagram zurückgemeldet. Darin erklärt das Model den Grund für die lange Sendepause.

In ihrem neuesten Instagram-Reel wirkt Bonnie Strange (39) sichtlich gelöst. © Screenshot/Instagram/bonniestrange (Bildmontage)

In einem Video wandte sich Bonnie Strange direkt an ihre rund 1,4 Millionen Follower - und sprach offen über die psychisch belastende Beziehung, die sie in den vergangenen Jahren zum Schweigen brachte.

"Oh mein Gott, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass ich endlich wieder vor der Kamera reden kann", fing die Influencerin und Designerin an. Der Grund für ihre Zurückhaltung sei eine "toxische Beziehung" gewesen.



Sie erklärte: "Ich habe mich nicht getraut, vor der Kamera zu reden, weil ich einen richtig beschissenen Boyfriend hatte, der so was von unsicher war." Die Beziehung habe von 2021 bis 2023 angedauert, sie sei damals zwischen 35 und 36 Jahre alt gewesen.

In ihrem Statement schilderte Bonnie Strange eindrücklich, wie ihr damaliger Partner sie seinerseits zunehmend verunsicherte und isolierte. "Er hat einfach Angst gehabt, mich zu verlieren, und deswegen hat er mir einfach alles schlechtgeredet, was mir lieb ist."



Ihr Instagram-Auftritt und die Interaktion mit Fans seien für sie einst das "favorite thing on earth" gewesen. Doch über die Zeit habe ihr Ex-Freund gezielt versucht, ihr das Selbstvertrauen zu nehmen.