Liebes-Überraschung auf dem roten Teppich: Boris Becker hat sich verlobt!

Boris Becker (56, r.) hat Lilian de Carvalho Monteiro (33) einen Antrag gemacht - und die erhoffte Antwort erhalten.

Seit 2020 sind "Bum Bum Boris" und 33-Jährige schon zusammen, auch als der Sport-Superstar im April 2022 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, blieb sie an seiner Seite.

Auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes glitzerte nun ein edler Ring an der Hand der dunkelhaarigen Schönheit.

Und der war tatsächlich nicht nur ein schickes Accessoire. Becker und die Risiko-Analystin aus London werden den Bund der Ehe eingehen, wie der 56-Jährige anschließend gegenüber der Bild erklärte. Am Freitagabend bestätigte sein Anwalt Christian-Oliver Moser die Verlobung zudem der Deutschen Presse-Agentur.

Wann genau er vor seiner Angebeteten aufs Knie fiel, ließ sich der Ex-Tennisprofi jedoch genauso wenig entlocken wie das geplante Hochzeitsdatum.

Gemeinsam lebt das Glamour-Paar mittlerweile in Mailand, von dort aus ging es zur Vorstellung der Dokumentation "Nasty – More than just Tennis" in den Süden Frankreichs.

Der Film handelt vom früheren rumänischen Tennis-Ass Ilie "Nasty" Nastase (77), ein "alter Freund" des dreifachen Wimbledon-Siegers.