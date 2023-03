Boris Becker wirft schon wieder Geld aus dem Fenster - Gläubiger in Rage!

Ein weiterer Gläubiger ärgerte sich über die "peinliche Werbung": "Wenn Becker das Honorar wenigstens nutzen würde, um seine Schulden zu bezahlen, hätte diese peinliche Aktion zumindest einen guten Zweck. Aber bislang steckt Becker jeden Cent, den er verdient, nur in seine eigene Tasche. Und er will ein Vorbild für jüngere Menschen sein und ihnen Geldtipps geben?"

Doch bei den Gläubigern des 55-Jährigen, der 2017 fast 60 Millionen Euro Schulden gehabt haben soll, zog diese Message nicht. Ein dritter erklärte: "Selbstironie? Wenn man so vielen Menschen so viel Geld schuldet? Jetzt so einen Werbespot zu veröffentlichen und der jüngeren Generation damit Ratschläge geben zu wollen, spricht für sich und lässt tief in das Mindset von Herrn Becker blicken."