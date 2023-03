So verjubelte Boris Becker sein Millionen-Vermögen

Tennis-Legende Boris Becker (55) saß wegen Insolvenzverschleppung sieben Monate lang im Knast. © dpa/Philipp von Ditfurth

Geschätzte 100 Millionen Pfund (umgerechnet rund 114 Millionen Euro) soll Becker laut "The Sun" für sein Jetset-Leben ausgegeben haben. Den Großteil davon habe der dreifache Wimbledon-Sieger für Luxus-Immobilien auf der ganzen Welt auf den Kopf gehauen, für Privatjets, beinahe tägliche Besuche in Spitzen-Restaurants.

Aber auch die Scheidung von Barbara Becker (56) im Jahr 2001 kostete ihn Millionen, mehrere Fehlschläge als Unternehmer ebenso.



Wie es dazu kommen konnte, darüber spricht der 55-Jährige in der "Apple TV+"-Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" (erscheint am 7. April). Darin berichtet er davon, wie schwer es gewesen sei als jüngster Wimbledon-Champion der Geschichte sein Geld beisammen zu halten: "Mit 17 habe ich meine erste Million gewonnen. Dann schmeißt man das Geld zum Fenster raus, man verliert das Wertgefühl."

Als die Millionen nach seinem Karriere-Ende im Jahr 1999 nicht mehr so flossen wie zuvor, lebte "Bum-Bum-Boris" trotzdem weiter in Saus und Braus - so wie viele andere Sportler im Ruhestand auch.