Mega Angebot: Geht Boris Becker tatsächlich in den Dschungel?

Der dreimalige Wimbledon-Sieger war in der Vergangenheit vor allem für seinen Lebensstil bekannt. © Marcus Brandt/dpa

Ruhm, Erfolg und ein Vermögen in Millionenhöhe: Davon ist nicht mehr viel übrig. Vor sieben Jahren wurde Boris Becker (56) für bankrott erklärt. Nach seiner Verurteilung im April 2022 wanderte der ehemalige Tennis-Star wegen Vergehen im eigenen Insolvenzverfahren hinter Gitter.

Mittlerweile ist der 56-Jährige wieder auf freiem Fuß, wohnt mit seiner Freundin in Mailand - und ist scheinbar auf lukrative Deals angewiesen. So soll er nach "The Sun"-Informationen einen Vertrag zur Teilnahme an der neuen Netflix Reality-TV-Show "Bear Hunt" mit Moderatorin Holly Willoughby (43) unterzeichnet haben.

Einem TV-Insider zufolge sei Beckers Zusage für das Netflix-Format sensationell - nicht zuletzt aufgrund seiner Popularität in den vergangenen Jahren.

"Die Produzenten hoffen, dass sein natürlicher Kampfgeist, der auf dem Tennisplatz immer zu spüren war, sich in dieser Show als TV-Gold erweisen wird", so der Insider weiter.