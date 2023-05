06.05.2023 10:14 Boxende Schönheitskönigin Alicia Melina in Unfall verwickelt: "Hat so geknallt!"

Eigentlich hatte der Tag für Box-Weltmeisterin Alicia Melina noch so gut angefangen. Doch dann wurde sie in Hamburg in einen Unfall verwickelt.

Von Luisa Buck

Hamburg - Eigentlich hatte der Tag für Box-Weltmeisterin Alicia Melina (33) noch so gut angefangen. "Es ist Freitag!", meldete sich die ehemalige "Liebe im Sinn"-Kandidatin morgens noch gut gelaunt in ihrer Instagram-Story. Auf einer Hamburger Kreuzung krachte es zwischen dem Lkw und dem pinken Audi R8 von Alicia Melina (33). © Screenshot Instagram/alicia_melina.de (Bildmontage) "Ich freue mich sehr, sehr doll aufs Wochenende, denn ich habe nämlich gar nichts vor", erklärte sie zudem ihren Fans, bevor sie nach Feierabend mit ihrem pinken Audi R8 zum Boxtraining losdüsen wollte. Doch nur etwas später meldete sich die 33-Jährige dann mit weniger schönen Nachrichten. "Schaut, was heute einfach so passiert ist", schrieb sie zu einem Video, das ihr geliebtes Auto nach einem Crash auf einer Hamburger Kreuzung zeigt. Auf der Bürgerweide am Berliner Tor hatte es plötzlich geknallt: Ein Lastwagen sei beim Spurwechsel einfach in die Fahrerseite des pinken Sportwagens gekracht, erklärte Alicia Melina ihren Fans. Der Fahrer habe sie einfach übersehen. Promis & Stars Anna-Carina Woitschack: "Eva riet mir, mich von Stefan zu trennen - und machte sich dann selbst an ihn ran!" "Ich bin richtig durcheinander jetzt, das hat so geknallt!" Doch Fußgänger seien sofort zu ihr gelaufen und hätten gefragt, ob alles in Ordnung sei. Zum Glück war die Schönheitskönigin mit dem Schrecken davongekommen. "Mein Auto ist komplett Schrott", lautete ihr Fazit, während sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Andi (30) auf den Abschleppdienst wartete. Alicia Melina liebt nicht nur ihren Andi, sondern auch ihren Audi Alicia Melina beschwert sich über Bergungsaktion Und damit nicht genug: Auch die Bergungsaktion lief nicht so, wie es sich Alicia Melina vorgestellt hatte. In Videos dokumentierte sie noch am Abend, wie der Wagen beim Auf- und Abladen immer wieder auf der Verladefläche aufsetzte. "Wusste gar nicht, dass man so unprofessionell Autos ablädt beim Abschleppdienst", beschwerte sich die Norddeutsche dabei. Und weiter: "Bin echt traurig... mein schönes Auto." Doch zum Schluss beruhigte Alicia Melina ihre Fans noch mit den Worten: "Mir geht es aber gut, macht euch keine Sorgen." Sie müsse nur erst einmal den Schock dieses nun doch so aufregenden Freitagabends verarbeiten.

