Liebesglück perfekt? Luke Mockridge soll "Ja" gesagt haben
Düsseldorf - Hat Luke Mockridge endlich sein Liebesglück gefunden? Der 36-Jährige soll "Ja" gesagt und seine Freundin geheiratet haben.
Das zumindest will "BILD" erfahren haben. Demnach sollen sich Luke und seine Freundin Jenny (38) bereits im Sommer ganz still und leise das Jawort gegeben haben.
Angeblich soll die intime Trauungszeremonie im August - während der zwölfmonatigen Auszeit des Komikers - in Kanada stattgefunden haben.
Auch seine Eltern, "Lindenstraße"-Star Bill Mockridge (78) und Margie Kinsky-Mockridge (67), sollen der Trauung beigewohnt haben.
"Luke und Jenny tun sich gegenseitig so unglaublich gut", soll ein enger Freund des 36-Jährigen gegenüber "BILD" gesagt und auch die Hochzeit bestätigt haben.
"Ein absolutes Traumpaar. Ich habe die beiden noch nie so glücklich gesehen", führt der Bekannte weiter aus.
Vor einigen Wochen soll Luke sogar selbst einen Hinweis auf seine Hochzeit gegeben haben. Demnach habe er sich bei einem seiner Auftritte im Rotterdamer "Club Haug" auf der Bühne verplappert.
Auch beruflich geht es für Luke Mockridge wieder aufwärts
Da er die Show jedoch auf Englisch gespielt hat, soll das Missgeschick bisher niemandem aufgefallen sein.
In den vergangenen Jahren hatte der italienisch-kanadische Moderator, Schauspieler und Podcaster vor allem mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht.
Im Podcast bei Nizar Akremi und Shayan Garcia sorgte er mit Behinderten-Witzen für Entsetzen. Zwar entschuldigte er sich im Anschluss, dennoch entschied sich Luke für eine Auszeit - diese hat er wohl dafür genutzt, um seine Freundin Jenny zu heiraten.
Aber nicht nur privat scheint er sein Glück gefunden zu haben, sondern auch beruflich geht es wieder aufwärts. Kurz vor Weihnachten stand der Comedian im Circus Rondel in Düsseldorf in der Manege.
Über 500 Fans hatten sich zum "Mockridge Christmas Comedy Club" im Zirkuszelt versammelt, um dem Comeback des Komikers beizuwohnen - mit Erfolg: Am 24. Januar wird es eine Zugabe geben.
