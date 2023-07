Neue Liebe bei Brad Pitt: Darum lässt es der Hollywood-Star langsam angehen

Los Angeles - Nach der Trennung von Angelina Jolie (48) im Jahr 2016 scheint Brad Pitt (59) endlich wieder sein Liebesglück gefunden zu haben. Seit mehreren Monaten trifft der Hollywood-Star die Schmuckdesignerin Ines de Ramon (30), doch überstürzen will er mit seiner neuen Flamme offenbar nichts. Und zwar aus einem bestimmten Grund.

Schmuckdesignerin Ines de Ramon (30) und Oscar-Preisträger Brad Pitt (59) haben sich im vergangenen Jahr über gemeinsame Freunde kennengelernt. © Bildmontage: IMAGO/Everett Collection, IMAGO/Starface

Gemeinsame Konzertbesuche in Los Angeles, öffentliches Geturtel nach der "Babylon"-Filmpremiere, ein Liebesurlaub in Mexiko: Zwischen Brad und Ines wird es ziemlich schnell ziemlich ernst.

Wenn es aber darum geht, ein erstes Treffen zwischen seiner neuen Partnerin und seinen Kids zu arrangieren, tritt der 59-jährige Sechsfach-Vater auf die Bremse.

"Bevor Brad Ines seinen Kindern vorstellt, will er sichergehen, dass ihre Beziehung von Dauer ist, denn das ist nichts, was er auf die leichte Schulter nimmt", verriet ein Insider aus dem Umfeld des Schauspielers gegenüber "Us Weekly".

Immerhin: Einigen seiner engsten Freunde soll Brad die Schmuck-Unternehmerin aber bereits vorgestellt haben - darunter Cindy Crawford (57) und Rande Gerber (61).