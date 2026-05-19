Schlag für Brad Pitt: Tochter Zahara distanziert sich öffentlich von ihm

Atlanta (USA) - Wichtiger Meilenstein für Zahara Jolie-Pitt (21): Die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) hat ihren Bachelor in der Tasche. Bei ihrer Abschlussfeier schickte sie eine eindeutige Botschaft an ihren Vater, der an ihrem großen Tag fehlte.

Brad Pitt (62) hat ein schwieriges Verhältnis zu seinen Kindern. © ANGELA WEISS / AFP

Am Spelman College in Atlanta nahm die 21-Jährige am Sonntag ihr Diplom in Psychologie entgegen, während ihre Mutter sowie ihre beiden Brüder Knox (17) und Pax (22) ihr im Publikum stolz applaudierten.

Als die gebürtige Äthiopierin die Bühne betrat, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen, fiel jedoch ein Detail auf: Die Promi-Tochter, die eigentlich Jolie-Pitt heißt, verzichtete bei der feierlichen Verleihung auf den Nachnamen ihres berühmten Vaters.

Wie die Daily Mail berichtete, wurde sie als Zahara Marley Jolie aufgerufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Studentin öffentlich nur noch mit dem Nachnamen ihrer Mutter auftritt: Als sie im Jahr 2023 einer afroamerikanischen Studentenverbindung beigetreten war, hatte sie den Namen Pitt ebenfalls unter den Tisch fallen lassen.