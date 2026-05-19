Schlag für Brad Pitt: Tochter Zahara distanziert sich öffentlich von ihm
Atlanta (USA) - Wichtiger Meilenstein für Zahara Jolie-Pitt (21): Die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) hat ihren Bachelor in der Tasche. Bei ihrer Abschlussfeier schickte sie eine eindeutige Botschaft an ihren Vater, der an ihrem großen Tag fehlte.
Am Spelman College in Atlanta nahm die 21-Jährige am Sonntag ihr Diplom in Psychologie entgegen, während ihre Mutter sowie ihre beiden Brüder Knox (17) und Pax (22) ihr im Publikum stolz applaudierten.
Als die gebürtige Äthiopierin die Bühne betrat, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen, fiel jedoch ein Detail auf: Die Promi-Tochter, die eigentlich Jolie-Pitt heißt, verzichtete bei der feierlichen Verleihung auf den Nachnamen ihres berühmten Vaters.
Wie die Daily Mail berichtete, wurde sie als Zahara Marley Jolie aufgerufen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Studentin öffentlich nur noch mit dem Nachnamen ihrer Mutter auftritt: Als sie im Jahr 2023 einer afroamerikanischen Studentenverbindung beigetreten war, hatte sie den Namen Pitt ebenfalls unter den Tisch fallen lassen.
Vier von Brad Pitts Kindern haben seinen Namen abgelegt
Zahara ist nicht die Einzige, die sich vom Namen ihres Vaters losgesagt hat: Auch Sohn Maddox (24) und Tochter Vivienne (17) verzichten inzwischen auf den Doppelnamen Jolie-Pitt und führen nur noch den Nachnamen ihrer Mutter.
Noch weiter ging Tochter Shiloh (19), die die Namensänderung kurz nach ihrem 18. Geburtstag offiziell machte und den Nachnamen Pitt sogar auf dem Rechtsweg streichen ließ.
Angelina Jolie und Brad Pitt haben sechs gemeinsame Kinder, drei davon sind adoptiert. Seit der Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaares im Jahr 2016 gilt das Verhältnis des Schauspielers zu seinen Kindern jedoch als zerrüttet.
Vier von ihnen haben sich mit dem Ablegen von Pitts Namen inzwischen öffentlich von ihrem Vater distanziert. Ob neben Shiloh noch weitere Geschwister den juristischen Weg beschritten haben, ist unklar.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP