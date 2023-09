Brautpaar den Tränen nahe: Mega-Star crasht Las-Vegas-Hochzeit

Damit hatte das Brautpaar nicht gerechnet: Plötzlich sang ihnen Ed Sheeran (32) ein Ständchen! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/teddysphotos (2)

Am Wochenende gaben sich Jordan Russell und Carter Linden in der Little White Chapel in Las Vegas das Jawort, als mit einem Mal kein Geringerer als Ed Sheeran (32) mit seiner Gitarre die Kirche betrat - und den Frischvermählten ein Ständchen sang.

"Ich habe eine Hochzeit gecrasht", schrieb dieser zu einem Video des rührenden Moments, das er auf Instagram veröffentlichte. "Das ist magisch."

Und das war es wortwörtlich! Schließlich sang der Musiker den Song "Magical" seines bisher noch unveröffentlichten Albums "Autumn Variations".

Das Brautpaar blieb sprachlos zurück.

In dem Clip auf dem Insta-Account des Superstars ist zu sehen, wie die beiden einander schockiert ansehen, bevor sie sich in den Arm nehmen und dem Musiker mit Tränen in den Augen lauschen.

Nach dem kleinen Konzert bekamen sowohl Braut als auch Bräutigam noch einmal die Chance, ein Erinnerungsfoto mit Sheeran zu schießen. Und als wäre das nicht schon aufregend genug, unterschrieb der Sänger schließlich noch als Trauzeuge.

Diese Überraschung war mehr als gelungen. "DANKE DANKE DANKE für den magischsten Tag unseres Lebens! Wir werden dies und den Rat, den du uns gegeben hast, niemals vergessen", kommentierte Jordan den Beitrag.