Bridgerton-Star outet sich auf Instagram: "Bin stolz darauf"

London - Am 16. Mai startete auf Netflix der erste Teil der dritten Staffel von "Bridgerton". In einer der Hauptrollen glänzt Schauspielerin Jessica Madsen (32), welche die Debütantin Cressida Cowper spielt. Die 32-Jährige hat sich nun ganz selbstbewusst auf Instagram geoutet.

Ihren Standpunkt unterstrich die Schauspielerin mit einer Instagram-Story, in der sie folgende Worte schrieb: "Ich bin queer und interagiere im Juni nicht mit dir, wenn das nicht die Stimmung ist, die du mitbringst."

Dazu veröffentlichte die 32-Jährige mehrere Bilder, unter anderem ein Selfie, auf dem sie in buntem T-Shirt und mit regenbogenfarbenen Strass-Steinen unter den Augen zu sehen ist. Zudem trägt sie einen Sonnenhut mit der Aufschrift "Love supreme" (zu Deutsch: "Liebe über alles").

Anlässlich des "Pride Month", eines Awareness-Monats für die LGBTQIA+-Community, verkündete Madsen offen und ehrlich, dass sie queer ist. In einem emotionalen Beitrag schrieb die Britin: "Ich liebe eine Frau, sage es laut und bin stolz darauf."

Jonathan Bailey (36) verriet vergangenes Jahr, dass er einen Partner hat.

Doch von Hass und Kritik war kaum zu lesen. Stattdessen stärkten viele "Bridgerton"-Kollegen den Rücken der in London geborenen Schauspielerin.

So kommentierten Jonathan Bailey (36), der die Rolle von Anthony Bridgerton mimt, sowie Nicola Coughlan (37), die Penelope Featherington spielt, mit auffälligen Herz-Emojis.

Joanna Bobin (51), Film-Mutter von Jessica Madsen, schrieb liebevoll: "Los, Babygirl, ich liebe dich." Auch Hannah Dodd (29), die als Francesca Bridgerton zu sehen ist, stellte sich virtuell an die Seite ihres Co-Stars.

Jessica Madsen ist nicht die Einzige, die sich in der Öffentlichkeit geoutet hat. Auch Jonathan Bailey verriet vergangenes Jahr in einem Interview mit dem Evening Standard, dass er an einen Mann vergeben sei.