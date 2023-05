Britney Spears' Autobiografie: Wird die Veröffentlichung verhindert?

Los Angeles - In den 2000er-Jahren galt Britney Spears (41) als "Princess of Pop". Was folgte, war der Absturz. Diese Jahre voller Höhen und Tiefen wollte die Musikerin in einer Autobiografie verarbeiten. Doch nun wird gemunkelt, dass die Veröffentlichung platzen könnte.

Britney Spears (41) möchte in ihrer Autobiografie schonungslos ehrlich sein. Das gefällt scheinbar nicht jedem ihrer Kollegen. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Erstmals ihre Lebensgeschichte aus ihrer Sicht erzählen und dabei "brutal ehrlich" sein: Das ist das erklärte Ziel von Britney Spears und ihrem Co-Autor Sam Lansky.

Britneys Biografie würde mit Sicherheit ein "bahnbrechender Sofort-Bestseller" werden, der "die Welt erschüttere", erklärte ein Insider dem Promi-Magazin Page Six.

Ursprünglich war geplant, dass die Memoiren der Sängerin noch in diesem Herbst erscheinen. 15 Millionen Euro soll die Sängerin für ihre Enthüllungen bekommen.

Doch das zuständige Medienhaus, der Verlag Simon & Schuster mit Sitz in New York, meldet nun Zweifel an der Veröffentlichung des Buches in seiner jetzigen Form an.

Im Verlagshaus sollen bereits zahlreiche Schreiben von Anwälten eingegangen sein.

Absender sind wohl A-Prominente der Film- und Musikbranche, die sich ob der pikanten Details im Buch um ihre gute Reputation sorgen. Das berichtet ntv.

Es seien Leute, "die Britney kennen und fürchten, was sie geschrieben hat".

Deshalb sollen die Anwälte jetzt prüfen, ob das Buch in der geplanten Form erscheinen kann.