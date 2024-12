Britney Spears jetzt völlig verwirrt? "Muss morgen in den Kindergarten"

Mexiko - Britney Spears postete mal wieder einen verwirrenden Social-Media-Clip . Was sie ihren Fans damit sagen wollte, bleibt wohl ein Rätsel.

Britneys Geburtstagsvideo wurde nur wenige Stunden später veröffentlicht, nachdem die Popstar-Diva offiziell als Single gilt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/britneyspears

Laut Daily Mail feierte Britney Spears ihren 43. Geburtstag am 2. Dezember in Mexiko. Angereist war sie mit ihrem Privatjet aus Los Angeles.

Kurz nach ihrer Feier sorgte Britney mit einem ungewöhnlichen Instagram-Video für Verwirrung.

In dem Clip erklärte sie: "Es ist mein Geburtstag. Ich werde dieses Jahr nicht 42, sondern fünf Jahre alt und muss morgen in den Kindergarten." Diese Aussage verwunderte ihre Fans, da die Sängerin in Wirklichkeit 43 Jahre alt geworden war.



Warum Britney ihr Alter falsch angab oder ob es sich um einen Scherz handelte, ist bislang unklar und wurde von ihr nicht weiter erläutert.