Nach Liebes-Aus: Britney Spears und Sam Asghari klären Scheidungsfragen

Ehe-Aus nach rund zwei Jahren: Britney Spears (42) und Noch-Ehemann Sam Asghari (30) lassen sich scheiden. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Nach US-Medienberichten am Donnerstag wurden entsprechende Dokumente, etwa über die Regelung ihrer Finanzen, bei Gericht eingereicht.

Laut der Zeitschrift "People" sollen sich beide an die im Ehevertrag festgelegten Absprachen halten. Einzelheiten wurden allerdings nicht bekannt.

Sobald das Gericht den Vorgang absegnet, sei die Scheidung amtlich, hieß es.

Die "Baby One More Time"-Interpretin und Asghari hatten sich 2016 am Set des Musikvideos "Slumber Party" kennengelernt. Im September 2021 verlobten sie sich, im April 2022 folgte die Hochzeit. Für die Popsängerin war es die dritte Hochzeit.

Bei der Feier im kalifornischen Thousand Oaks waren hochkarätige Gäste wie Madonna (65), Selena Gomez (31) und Drew Barrymore (49) geladen.

Im vorigen August reichte Asghari wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein.