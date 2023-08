Böser Streit? Britney Spears und Mann Sam Asghari offenbar getrennt

Kalifornien (USA) - Popstar Britney Spears (41) soll auch ihre dritte Ehe in den Sand gesetzt haben. Gerüchten zufolge ist es zwischen ihr und ihrem jüngeren Partner Sam Asghari (29) aus.

Bei einer Filmpremiere im Jahr 2019 waren Spears (41) und Asghari (29) noch ein Herz und eine Seele. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Nach nur einem Jahr Ehe soll alles schon wieder vorbei sein! Wie das Nachrichtenportal TMZ berichtet, haben sich Popstar Britney Spears (41) und ihr zwölf Jahre jüngerer Mann Sam Asghari getrennt.

Ein heftiger Streit vor einer Woche soll das Beziehungsfass zum Überlaufen gebracht haben. Ashgari habe geglaubt, dass Spears ihn hintergangen habe und sie mit den Betrugsvorwürfen konfrontiert. Danach sei der 29-Jährige aus dem gemeinsamen Haus in Thousands Oaks (Kalifornien) ausgezogen.

Seit Monaten soll es zwischen dem Promi-Pärchen kriseln, inklusive heftigen Auseinandersetzungen. Die Musikerin ("Oops! … I Did It Again") habe dabei oftmals die Beherrschung verloren, soll Schreikrämpfe gehabt haben und sogar handgreiflich geworden sein.

Nun sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis Ashgari die Scheidung einreichen wolle.