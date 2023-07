Britney bekommt Schlag ins Gesicht: Das sagt die Polizei dazu

Las Vegas (USA) - Britney Spears (41) wollte eigentlich nur dem aufstrebenden Basketball-Profispieler Victor Wembanyama (19) gratulieren. Der behauptet, sie habe ihn gepackt, woraufhin sein Bodyguard eingriff. Laut der Sängerin habe sie den Basketballer nur angetippt und einen Schlag ins Gesicht kassiert. Videoaufnahmen zeigen, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt: Im Eifer des Gefechts landete nicht die Hand des Bodyguards in Britneys Gesicht ...

Im Eifer des Gefechts: Victor Wembanyamas (19, r.) Bodyguard wehrte Britney Spears' (41, l.) Hand ab. Diese landete dann im Gesicht der Sängerin. © VALERIE MACON, Patrick T. Fallon / AFP

Das bestätigte auch die örtliche Polizei, welche Überwachungsaufnahmen vom vergangenen der Hotellobby vom vergangenen Donnerstag genauestens analysierten. Die Beamten kamen zu dem Schluss: Britney schlug sich selbst ins Gesicht. Davon berichtete unter anderem der US-Nachrichtensender Sky News.

In einem kurzen Video eines Beobachters, das mittlerweile in den sozialen Medien die Runde macht, ist zu sehen, wie sich Britney dem Sportler von hinten nähert.

Die Sängerin beschrieb auf Instagram, sie habe dies getan, weil es zu laut war, als dass sie Wembanyama mit Rufen auf sich hätte aufmerksam machen können.

Anders als von dem Sportler beschrieben, packt sie diesen nicht, sondern berührt ihn nur kurz, ehe ein Mann zu ihrer rechten ihre Hand mit seinem Arm zurückschleudert, wodurch diese in Britneys Gesicht landet.

"Als sie den Spieler berührte, drückte [der Bodyguard ihre Hand vom Spieler weg, ohne hinzusehen, was dazu führte, dass Britneys Hand sich selbst ins Gesicht schlug", so die Beamten in einem offiziellen Statement zu den Ermittlungen.

Es sei zu keiner vorsätzlichen oder rechtswidrigen Gewalt gekommen, gegen die hätte Anklage erhoben werden können.