Freunde in Sorge: Britney Spears schmeißt Geld zum Fenster raus

Nicht nur in Sachen Geld und Musik möchte Britney für sich selbst entscheiden, sondern auch in Sachen Liebe. Die 42-Jährige trennte sich vor kurzem von ihrem dritten Ehemann Sam Asghari (30).

"Ihr Wunsch nach Freiheit ist nun wirklich erfüllt (...) Wie sie es sich gewünscht hat, umfasst ihre Freiheit nun, dass sie in dieser Angelegenheit nicht mehr vor Gericht erscheinen oder sich daran beteiligen oder in Gerichtsverfahren verwickelt werden muss", so ein Anwalt von Spears.

Im Januar kündigte die "Toxic"-Interpretin auf Instagram an, nie mehr in die Musik-Industrie zurückzukehren. Dabei verwies sie auf das Trauma, welches sie erlitten habe. Der Post ist mittlerweile gelöscht.

2023 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "The Woman in Me". Dort erzählt die Blondine über ihr Leben, die Anfänge ihrer Karriere und über die Jahre in der Vormundschaft.