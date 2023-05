Angst vor Zwangseinweisung: Britney Spears schläft mit Messer unter ihrem Bett

Britney Spears (41) soll schreckliche Angst davor haben, erneut zwangseingewiesen zu werden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/britneyspears (2)

In der neuen Dokumentation "TMZ Investigates: Britney Spears, The Price of Freedom" (deutsch: "TMZ ermittelt: Britney Spears, Der Preis der Freiheit") berichtet der Gründer des Promi-Blattes TMZ, Harvey Levin, dass die Musikerin "in Todesangst" davor lebe, dass jemand in ihr Haus einbrechen, sie "auf eine Trage schnallen" und wieder "in die Psychiatrie bringen" könne. Die berichtete unter anderem Page Six.

Es scheint, als würde Spears regelmäßig von Paranoia und Albträumen heimgesucht werden.

Diese ständige Furcht davor, erneut eingewiesen zu werden, habe die 41-Jährige mittlerweile sogar so weit getrieben, dass sie tagtäglich mit einem Messer unter ihrem Bett schlafe – für den Fall, dass sie wieder jemand "in mentale Gefangenschaft" nehmen wollen würde.

Ein Insider ging sogar so weit, zu behaupten, dass Spears' Ehemann, Sam Asghari (29), Angst haben solle, die Augen zu schließen, "wenn sie wütend wird". Angeblich sei die 41-Jährige "dazu fähig, ihn zu verletzen".

Schließlich habe sie immer schon eine "eigenartige Faszination" für Messer gehabt.