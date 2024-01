Britney Spears stört Gäste von Luxus-Hotel mit ihrem bizarren Verhalten

Eigentlich wollte Pop-Ikone Britney Spears im Luxushotel so richtig schön entspannen. Kurze Zeit später erhielt die Sängerin jedoch Hausverbot.

Von Sarah Popp

Los Angeles - Skandalnudel Britney Spears (42) lässt es sich am Pool des "Four Seasons Hotel" in Los Angeles so richtig gut gehen. Die Folge? Hausverbot!

Die Sängerin (42) genießt ihre Freizeit gerne im luxuriösen "Four Seasons Hotel" in L.A. © AFP/Getty Images Einfach mal die Seele baumeln lassen und am Pool so richtig schön entspannen: Diesen Luxus gönnt sich Popstar Britney Spears am liebsten im "Four Seasons Hotel Westlake Village", dass sich nur unweit ihres eigenen Zuhauses befindet. Doch bei ihrem letzten Besuch trieb es die Sängerin offensichtlich zu weit. Auf Instagram postete sie zunächst ein Nacktbild aus ihrer Hotelsuite. Zwar bedeckte die 42-Jährige für die Social-Media-Plattform die wichtigsten Stellen mit einem Handtuch, jedoch scheint sie dies am Pool und im Spa-Bereich anders zu handhaben. Britney Spears Splitterfasernackt auf Instagram: Britney Spears verwirrt mit bizarrem Video "Britney besucht das Four Seasons in Westlake Village bereits seit Jahren, aber in letzter Zeit sorgt sie bei den Mitarbeitern für Kopfschmerzen", packte ein Insider gegenüber der US-Ausgabe der Sun aus.

Am Pool zieht Britney Spears komplett blank

Hinter dem zauberhaften Lächeln versteckt sich eine wilde Seite. © dpa/Chris Pizzello Britney würde besonders gerne Anwendungen im Spa-Bereich des Hotels buchen. Zudem verbringe sie viel Zeit am Pool. Soweit doch völlig normal, oder? "Einige Gäste haben sich darüber beschwert, dass sie oberkörperfrei zum Pool geht", berichtet der Insider weiter. Die Gäste würden sich durch Britneys Verhalten gestört fühlen. Die Popikone benehme sich bizarr und nervig. Zwar sei Spears ein A-Klasse-Promi, jedoch würde sie sich nicht zu benehmen wissen. Britney Spears Schwester von Britney Spears bricht im Dschungelcamp in Tränen aus Die Mitarbeiter würden bereits hinter ihrem Rücken über das Verhalten der 42-Jährigen tuscheln. Das "Four Seasons Hotel" in L.A. bezeichnet sich als familienfreundliches Hotel, in welchem auch gerne Business-Reisende absteigen und mehrere tausende Dollar bezahlen. Kein Wunder also, dass Britney mit ihrem skandalösen Verhalten für Unruhe sorgt. Die Folge ist ein Hausverbot, vor allem im Spa-Bereich!

