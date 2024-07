Freiwillig in Therapie? Das sagt Britney Spears über ihre Trennung!

Britney Spears (42) sagt, sie brauche noch ein paar Therapiestunden. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

In einem alten, inzwischen gelöschten Posting hatte die Sängerin kürzlich offenbart, sich von ihrem Haushälter Paul getrennt zu haben. Dies berichtete Mail Online.

In einem neuen Video, welches sie am vergangenen Wochenende auf ihrem Instagram-Account gepostet hatte, zeigte sich die Toxic-Interpretin nun jedoch ganz ungeniert und tanzte in einem knappen Bikini.

"Diese Woche ist es Zeit für einen Rückblick! (...) Das war ich vor fast einem Jahr im September! Ich sehe viel jünger und viel kleiner aus!", fand Britney.

Sie schrieb auch, dass sie wisse, dass wir alle nur Menschen sind, die Fehler machen.

"Ich muss buchstäblich zurückgehen und mich anpassen und vielleicht noch ein paar Therapiesitzungen machen! Ich entschuldige mich dafür, dass ich nicht perfekt bin und ich werde versuchen, mein Selbstvertrauen und meine Beständigkeit zurückzugewinnen, so wie ich sie früher hatte!", schloss die 42-Jährige ihren Post.