Jamie Spears macht sich Sorgen um seine Tochter! Will er die Vormundschaft zurück?

USA - Obwohl Britney Spears (42) ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern Jamie Spears (71) und Lynne Spears (69) hat, sorgen sich diese um ihre Tochter. So sehr, dass ihr Vater fürchtet, sie könne sterben. Er ziehe es in Betracht, sich wieder in das Leben seiner Tochter einzumischen.

Britney Spears (42) soll mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. © dpa/Jordan Strauss

Ein Insider hat mit The Sun über Britney Spears gesprochen und darüber, wie schlecht es um ihre Gesundheit stehen soll.

Die "Toxic"-Interpretin hat in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt. Erst kürzlich wurde sie dabei gesehen, wie sie nach einem Streit mit ihrem Freund nur mit Unterwäsche und einer Decke bekleidet ein Hotel verließ.

Dem Insider zufolge zeigte Britney Anzeichen von Instabilität, was Jamie dazu veranlasste, ab 2008 durch seine Vormundschaft die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Seit 2021 ist die Sängerin jedoch von der Vormundschaft befreit.

Allerdings soll ihr Vater Freunden gegenüber geäußert haben, dass er schreckliche Angst davor habe, dass "sein kleines Mädchen" wieder krank werden könnte.

Ihre Eltern befürchten, dass Britneys Wunsch, frei zu sein und zu tun, was sie will, zu problematischen Situationen führen könne.

"Es ist kein Geheimnis, dass Britney psychische Probleme hat, denn das wurde in ihren Gerichtsverhandlungen und in den Akten zwischen ihr und den Vormündern offen diskutiert (...) Dann war sie in einem stabilen kontrollierten System statt in Medikamenten und Therapie, aber das ist jetzt vorbei", so die Quelle.

Der Vater mache sich große Sorgen um seine Tochter.