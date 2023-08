Jetzt ist es offiziell: Ehemann von Britney Spears reicht die Scheidung ein!

Spears (41) und Ashgari (29) waren nur etwas mehr als ein Jahr verheiratet. © Jordan Strauss/Invision/dpa

"Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden", so Ashgari.



An der gegenseitigen Liebe und dem Respekt füreinander wolle das getrennte Paar aber festhalten. "Shit happens", so etwas passiert eben. Soll heißen, für den Fitnesstrainer werde das Leben auch ohne seine prominente Partnerin weitergehen.

Laut einem CNN-Bericht habe Ashgari an diesem Mittwoch wegen "unversöhnlicher Differenzen" beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles einen Antrag auf Scheidung eingereicht. Seit dem 28. Juli soll das Paar getrennt sein.