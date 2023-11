Schwester von Britney Spears bricht im Dschungelcamp in Tränen aus

Australien - Die eigene Schwester als Konkurrentin und familiäre Schwierigkeiten: Im Live-TV wurde der Druck auf Jamie Lynn Spears (32) so groß, dass sie in Tränen ausbrach.

Infolgedessen brach sie in Tränen aus, erzählte von ihren beiden Kindern Maddie (15) und Ivey Joan (5) und erinnerte sich an ihre Teenager-Schwangerschaft im Alter von 16 Jahren zurück, berichtet der Mirror .

Bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps ("I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!") wurde die 32-Jährige nach ihren Phobien gefragt. "Ich habe vor allem Angst", antwortete Jamie kurz und knapp.

Britney hatte ihrer Mutter Lynne damals angeboten, ihr ein Haus zu kaufen, damit sie sich scheiden lasse.

"Mein Vater war rücksichtslos, kalt und gemein zu mir", hatte Britney kürzlich in ihren skandalträchtigen Memoiren "The Woman in Me" geschrieben und ihn des übermäßigen Alkoholkonsums bezichtigt - was ihre Schwester Jamie Lynn bestreitet.

Dass Jamie im Dschungelcamp immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte, fiel ihr übrigens auch selbst auf. So fragte sie ihre Camp-Mitbewohner: "Ich weiß nicht, wie ich emotional so schwach sein kann. Warum weine ich so viel?"