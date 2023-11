Wie viel lügt Britney Spears in ihrem Skandal-Buch? Mutter widerlegt Behauptungen!

Los Angeles - Seit Wochen beschäftigen die Memoiren von Britney Spears (41) die internationale Presse und die sozialen Medien. In " The Woman in Me " gibt es Enthüllungen und Skandal-Aussagen en masse. Doch hat die Pop-Queen in ihrer Biografie etwa gelogen? Selbst ihre eigene Mutter scheint einige Stellen des Buches widerlegen zu können.

Britney Spears (41) schießt in "The Woman in Me" auch in Richtung ihrer Familie. Das scheint Mama Lynne nicht zu gefallen. © Montage: dpa/ZUMA Wire/Kay Blake, Michael Buckner/Getty Images via AFP, dpa/Sebastian Gollnow

Seit dem 24. Oktober ist "The Woman in Me" auf dem Markt. Doch bereits in den Wochen zuvor wurde so manch brisante Stelle publik. Sie schreibt von ihrer berüchtigten Glatzen-Rasur und ihren Nacktbildern. Packt über Depressionen, ihre Familie und Ex-Freund Justin Timberlake (42) aus.

Doch nicht jeder schenkt den Worten der Sängerin Glauben - und das womöglich völlig zu Recht!

Nun war es ausgerechnet Lynne Spears - die Mutter der 41-Jährigen - die sich mit Widerlegungen an die Öffentlichkeit wandte. Denn auch ihr machte Britney in ihrem Buch einige Vorwürfe.

So soll sie "eine Menge" der persönlichen Gegenstände ihrer Tochter weggeworfen haben. Viele Kindheitserinnerungen seien weg gewesen, als sie nach ihrer Einweisung in eine Nervenklinik zurück in ihr Elternhaus nach Louisiana kehrte. So unter anderem ihre "Madame Alexander Puppen, die ich als Mädchen gesammelt habe", "drei Jahre meiner Tagebuchaufzeichnung" sowie "eine Mappe voll selbst verfasster Gedichte, die mir viel bedeutet haben".

In "The Woman in Me" heißt es: "Als ich die leeren Regale sah, wurde ich von Traurigkeit übermannt. Ich schreibe diese Seiten durch meine Tränen. Meine Familie hat meine Sachen in den Müll geworfen, so wie sie mich weggeworfen haben!"

Doch diese Vorwürfe wollte Mama Lynne nicht auf sich sitzen lassen! Auf Instagram postete sie vermeintliche Beweise, die die ungefragte Säuberungsaktion widerlegen sollen.