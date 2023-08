Stalker-Alarm! Britney Spears' Ex-Mann verhaftet

Los Angeles - 2004 waren Jason Alexander (41) und Britney Spears (41) für grade einmal 55 Stunden miteinander verheiratet. Seitdem verliefen ihre Leben nicht grade so, wie sie es sich wahrscheinlich erhofft hatten. Nun wurde Alexander sogar wegen Stalking verhaftet. Erst im vergangenen Jahr war Britney selbst Opfer ihres Ex-Mannes geworden!

Wegen eines ausstehenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit wurde er auch damals in Gewahrsam genommen!

Er soll am gestrigen Mittwoch gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) verhaftet worden sein und sich derzeit in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Tennessee befinden. Weitere Hintergründe zu dem Fall scheinen demnach derzeit nicht bekannt zu sein.

Doch nun sorgt ihr erster Mann wieder mal für Negativschlagzeilen in den USA. Denn wie das Promi-Portal TMZ berichtete, soll Jason Alexander sich wegen Stalking hinter Gittern befinden.

Doch damit nicht genug Männer-Ärger rund um Britney Spears: Auch mit Ehemann Nummer drei soll es Probleme geben. Immer wieder wird von heftigen Streitereien zwischen der "Womanizer"-Sängerin und ihrem Partner berichtet. Auf Instagram zeigten sich die beiden aber allen Gerüchten zum Trotz stets als glückliches Paar.

Neben Federline und Alexander drohen indes noch weitere Ex-Partner mit Trubel. Justin Timberlake (42) und Colin Farrell (47) sollen wegen des im Oktober erscheinenden Enthüllungsbuchs "The Woman In Me" rechtliche Vorkehrungen getroffen und der 41-Jährigen mit Klagen gedroht haben.

Bei so viel Ärger ist der Wirbel um ihren Kurzzeitehemann wahrscheinlich Britneys kleinste Sorge ...