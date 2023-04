Brooke Shields über ihr erstes Mal: Deshalb flüchtete sie danach splitternackt aus dem Zimmer

New York - So offen wie noch nie: In ihrer neuen Dokumentation "Pretty Baby: Brooke Shields" blickt Brooke Shields (57) zurück auf ihre Karriere in der Model- und Filmbranche. Dabei kommen auch die weniger glamourösen Seiten von Hollywood zum Vorschein.

Shields war 22 Jahre alt, als sie ihre Jungfräulichkeit an ihren Freund verlor. Beide waren gerade Studenten an der Princeton University .

Am 3. April feierte Shields Dokumentation ihre Premiere auf Hulu . In dem zweiteiligen Film spricht die Schauspielerin unter anderem auch über ihr erstes Mal mit Superman-Darsteller Dean Cain (56).

Die Schauspielerin im Jahr 1978. (Archivbild) © IMAGO / ZUMA Wire

Heute weiß die Schauspielerin, woher ihre merkwürdige Reaktion auf Geschlechtsverkehr herrührte: Ihre Mutter hätte großen Einfluss auf ihre Einstellung gehabt.

"Ich glaube, sie wollte, dass ich ganz allein ihres bleibe", schreibt das Model in ihrem Memoiren "There was a Little Girl, The Real Story of My Mother and Me" von 2015.

"Das Erwachsenwerden und Sex zu haben, würde bedeuten, dass ich sie verlassen würde." Aus diesem Grund hätte sie Schuldgefühle empfunden, als sie mit Cain intim geworden war.



Ihre Mutter war es auch, die einfach zusah, als Shields mit gerade einmal elf Jahren dazu gezwungen wurde, in dem Film "Pretty Baby" den damals deutlich älteren Keith Carradine verführerisch zu küssen.

In dem Streifen von 1978 verkörperte Shields eine Prostituierte. Ihre Töchter Rowan (19) und Grier (16) hätten sich bisher geweigert, den Film anzusehen. "Es ist Kinderpornografie", schimpft die 19-jährige Rowan in der Dokumentation.

Ein weiterer Meilenstein in Shields' Leben, der heutzutage für Kopfschütteln sorgt, ist das Playboy-Shooting. Für die Bilder posierte die US-Amerikanerin nackt vor der Kamera. Damals war sie erst zehn Jahre alt. Warum ihre Mutter dies zugelassen hatte, ist ihr immer noch unklar. "Ich weiß nicht, warum sie dachte, dass es in Ordnung war. Ich weiß es nicht."

Spätestens durch ihre Rolle in dem Film "Die blaue Lagune" aus dem Jahr 1980 wurde Brooke Shields in den Medien zum Sexobjekt. Gerade unschuldige 15 Jahre alt, sah man sie in Szenen voller Nacktheit und Sex.

Ein Jahr später brachte ein Freund der Familie Shields' Leben ins Wanken: Der Fotograf versuchte Nacktfotos zu verkaufen, die er einst von der zehnjährigen Brooke schoss. Ihre Mutter verklagte den Mann laut Daily Mail, der später aber vor Gericht gewinnen sollte.