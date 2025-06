Nach Geburt ihrer Tochter: Gina Schumacher feiert Blitz-Comeback in den USA

Die 28-Jährige nimmt in diesen Tagen an einem beliebten Westernturnier in Oklahoma teil, feiert so ihr fulminantes Blitz-Comeback.

Seit dem Ski-Unfall von Papa Michael sind Mama Corinna und die 28-Jährige noch enger zusammengerückt. © Marius Becker/dpa

Vollen Support erhält sie dabei von ihrem Iain, dem sie erst vor rund einer Woche eine rührende und emotionale Liebeserklärung via Instagram gemacht hatte.

"Forever & ever amen. It is and always will be you" (dt: Für immer und ewig Amen. Du bist es und wirst es immer sein, Anm. d. Red.) schreibt die Pferdeliebhaberin auf ihrem Profil.

Gemeinsam feierte das Paar Anfang April die Geburt von Töchterchen Millie. Immer wieder berichtet Neu-Mama Gina seitdem über ihren umgekrempelten Alltag zwischen Reiten und Familienleben.