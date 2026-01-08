Bruno Mars feiert nach knapp zehn Jahren Tour-Comeback und macht Halt in Berlin

Berlin - Bruno Mars (40) kommt im Juni für sein einziges Deutschlandkonzert nach Berlin .

Der US-Künstler veröffentlicht (40) sein viertes Studioalbum. © Bildmontage: Foto von MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/brunomars

Mt seinen aktuellen Singles "Die With A Smile" mit Lady Gaga und "APT." mit Rosé dominierte Bruno Mars in den vergangenen Monaten die Charts.

Nun überraschte der "Marry Me"-Künstler am Mittwoch seine Fans mit der Ankündigung seines neuen Soloalbums "The Romantic". Nur einen Tag später legte er nach und verkündete, dass er nach fast zehn Jahren Pause wieder auf Tour gehen werde.

Bei der "The Romantics Tour" mit bisher knapp 40 geplanten Auftritten in Nordamerika und Europa ist auch ein Tour-Stopp in Deutschland dabei. Am 26. Juni wird der US-Künstler im Olympiastadion auftreten.

Das vierte Soloalbum des 40-Jährigen erscheint am 27. Februar.