"Brutal und unglaublich": Jennifer Lawrence spricht offen über das Muttersein

Jennifer Lawrence (34) sprach über die Herausforderung, ein Kind zu haben. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes sprach sie offen über die Hürden, die das Muttersein mit sich bringt und wie sehr es ihr Leben verändert hat.

Denn wie Variety berichtet, zog die Schauspielerin bei einer Pressekonferenz zu ihrem neuen Film "Die, My Love" Parallelen zwischen sich und ihrer Rolle.

Ihr Charakter Grace – eine junge Mama – kämpft im Film mit einer postpartalen Depression, die schließlich in eine Psychose endet.

"Als Mutter war es wirklich schwierig, zu unterscheiden, was ich tun würde und was sie tun würde. Und es war einfach nur herzzerreißend", so die 34-Jährige.

Sie fügte hinzu, sie erinnere sich gut an die Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes – es gebe nichts Vergleichbares, es sei extrem isolierend.