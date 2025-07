Schon heute: Jimi-Blue Ochsenknecht wird nach Österreich ausgeliefert!

Hamburg - Weil er angeblich seine Hotelkosten nicht beglichen hat, gerät Jimi Blue Ochsenknecht (33) nun ernsthaft in Schwierigkeiten. Der TV-Star wird nach Österreich ausgeliefert!

Alles in Kürze

In Österreich könnte Jimi Blue Ochsenknecht (33) eine Haftstrafe von einem Jahr drohen. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa

Um 12.15 Uhr soll es für den ehemaligen "Die wilden Kerle"-Star im Gefangenentransporter aus der Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis in Hamburg nach Innsbruck gegangen sein, wie BILD berichtet.

Zuvor habe das Hanseatische Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig erklärt, die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg gab grünes Licht.

Rückblick: Im österreichischen Hotel "Sonne" feierte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) im Juni 2021 seinen 30. Geburtstag über mehrere Tage. Doch die anschließende Hotelrechnung in Höhe von über 14.000 Euro habe er nie beglichen.

Am 25. Juni wurde er am Flughafen Hamburg festgenommen, als er aus einem Flieger stieg. Da Fluchtgefahr bestand, saß er bis Dienstag hinter Gittern. Zuvor urlaubte er in Dubai.

In Österreich könnte ihm nun eine Haftstrafe von einem Jahr drohen.