Büchner-Tochter Joelina erzählt von Dating-Erfahrungen: "Hatte noch nie einen Freund"

Mallorca - Sie ist durch "Goodbye Deutschland" und Mutter Daniela Büchner (45) bekannt geworden. Doch Joelina Karabas (23) ist eine junge Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Auch in ihr tristes Liebesleben möchte sie neuen Schwung bringen, denn die 23-Jährige will endlich den Mann ihrer Träume kennenlernen!