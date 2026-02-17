Bülent Ceylan warnt auf der Bühne vor Panik: "Demokratie braucht Klarheit"

Mannheim - Die aktuellen Krisen treiben auch Bühnenkünstler um. Comedian Bülent Ceylan (50) rät angesichts der angespannten weltpolitischen Lage zu Besonnenheit statt Panik.

Bülent Ceylan (50) startet in Kürze seine neue Comedy-Tour. © Hendrik Schmidt/dpa

"Man sollte diesen absurden Zeiten mit Haltung begegnen - und auch mit Humor", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mannheim. Er bringe die Krisen der Welt in einem neuen Programm namens "Diktatürk" auf die Bühne.

Der Titel sei bewusst provokant gewählt. "So etwas ist immer ein Risiko", meinte der Sohn eines Türken und einer Deutschen. Er vertraue aber darauf, dass das Publikum verstehe, worum es ihm gehe. "Demokratie muss etwas aushalten, braucht aber Klarheit."

"Diktatürk" feiert am Donnerstag (19. Februar) Premiere in Wetzlar (Hessen). Bis Ende 2027 tourt Ceylan durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz.