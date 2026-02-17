Peggy Jerofke ehrlich: Sie hat über Auswanderung nach Ibiza nachgedacht

Cala Rajada (Mallorca) - Vier Monate vor der Traumhochzeit auf Mallorca plaudert " Goodbye Deutschland "-Urgestein Peggy Jerofke (49) ganz ungeniert über ihre Vergangenheit und verrät, dass sie um ein Haar auf Ibiza gelandet wäre.

Peggy Jerofke betreibt seit einigen Jahren das "Tiki Beach" in Cala Rajada. © RTL / 99pro media

Zusammen mit Podcast-Gastgeberin Sarah Schönrogg hat die 49-Jährige bei "Mallorca Lovers" ihr bisheriges Abenteuer Mallorca Revue passieren lassen.

Tatsächlich hätte die heutige Lieblingsinsel der Deutschen kurz vor der Jahrtausendwende einen ziemlich schlechten Ruf gehabt, erzählt sie. "Es war schon damals so, dass man gesagt hat, wenn man in den Urlaub fliegt, dann nicht nach Mallorca."

In einem ihrer ersten Urlaube auf der Baleareninsel habe sie schließlich nicht nur Mallorca kennen-, sondern auch ihren Zukünftigen Steff Jerkel (56) lieben gelernt. "Ich kann mich noch dran erinnern. Er scharwenzelte den ganzen Abend um mich herum. Ich dachte: 'nicht mein Typ', aber er war supersüß", erinnert sich die Gastronomin.

Knapp zehn Jahre später hätten Peggy und Steff tatsächlich ernsthaft überlegt nach Ibiza auszuwandern. "Dann haben wir unsere Urlaubsstrecke ein bisschen verändert, waren dann oft in Alcúdia oder Muro. Das war unsere Ecke."