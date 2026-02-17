Peggy Jerofke ehrlich: Sie hat über Auswanderung nach Ibiza nachgedacht
Cala Rajada (Mallorca) - Vier Monate vor der Traumhochzeit auf Mallorca plaudert "Goodbye Deutschland"-Urgestein Peggy Jerofke (49) ganz ungeniert über ihre Vergangenheit und verrät, dass sie um ein Haar auf Ibiza gelandet wäre.
Zusammen mit Podcast-Gastgeberin Sarah Schönrogg hat die 49-Jährige bei "Mallorca Lovers" ihr bisheriges Abenteuer Mallorca Revue passieren lassen.
Tatsächlich hätte die heutige Lieblingsinsel der Deutschen kurz vor der Jahrtausendwende einen ziemlich schlechten Ruf gehabt, erzählt sie. "Es war schon damals so, dass man gesagt hat, wenn man in den Urlaub fliegt, dann nicht nach Mallorca."
In einem ihrer ersten Urlaube auf der Baleareninsel habe sie schließlich nicht nur Mallorca kennen-, sondern auch ihren Zukünftigen Steff Jerkel (56) lieben gelernt. "Ich kann mich noch dran erinnern. Er scharwenzelte den ganzen Abend um mich herum. Ich dachte: 'nicht mein Typ', aber er war supersüß", erinnert sich die Gastronomin.
Knapp zehn Jahre später hätten Peggy und Steff tatsächlich ernsthaft überlegt nach Ibiza auszuwandern. "Dann haben wir unsere Urlaubsstrecke ein bisschen verändert, waren dann oft in Alcúdia oder Muro. Das war unsere Ecke."
Peggy Jerofke verdankt "Goodbye Deutschland" Daniela Büchner
Wie die ehemalige Betreiberin des "Olymp" verrät, habe man sich jedoch relativ schnell gegen Ibiza entschieden. Der Winter zu kalt, die Insel zu klein und die Hauptsaison mit nur fünf Monaten zu kurz, sagt sie.
Stattdessen mieteten die beiden 2008 ihr erstes Eigenheim in Can Picafort. Auf die späteren TV-Dreharbeiten von "Goodbye Deutschland" hätte Peggy eigentlich nicht so viel Bock gehabt, erzählt sie.
An der Erfolgsgeschichte haben auch Malle-Auswanderer Jens Büchner (†49) und Witwe Daniela Büchner (47) ihren Anteil. "Er ist bei uns am Griechen vorbeigelaufen, mit der grünen Jacke. Steff hat dann gesagt: 'Den quatsch' ich jetzt an'".
Später stieg "Danni" Büchner in einem der Läden von Peggy und Steff mit ein, kündigte allerdings an, VOX und "Goodbye Deutschland" mit im Gepäck zu haben. Seitdem zählen die beiden selbst zum Inventar der Sendung.
