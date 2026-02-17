Das alles wegen Depressionen? Kate Beckinsale färbt ihre Katze rosa

Tierquälerei oder völlig harmlos? Die bekannte britische Schauspielerin Kate Beckinsale (52) sorgt auf Social Media derzeit für ordentlich Aufsehen.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles (USA) - Tierquälerei oder völlig harmlos? Die bekannte britische Schauspielerin Kate Beckinsale (52) sorgt auf Social Media derzeit für Aufsehen. In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag zeigte sie ihre Perserkatze Willow - und das ganz in Pink.

Am Tag der Liebe zeigte sich die frisch frisierte Perser-Dame Willow ganz in Rosa - ist das ihre neue Lieblingsfarbe? © Fotomontage/Screenshot/Instagram/katebeckinsale Anlässlich des Valentinstags präsentierte die "Pearl Harbor"-Darstellerin ihren Vierbeiner mit einer ganz besonderen Fellfarbe. Doch hinter dem rosa Pelz steckt eine tragische Geschichte: Vor drei Jahren verstarb Willows Spielkamerad Clive (†19), berichtete Daily Mail. Nicht nur für die 52-Jährige war es ein Schock. Auch ihre Perser-Dame hatte damit zu kämpfen - und das bis heute. In den letzten fünf Monaten habe sich der einst verschmuste Vierbeiner in einen Karton zurückgezogen und vor sich hin gestarrt. Daraufhin suchte die 52-Jährige einen Tierarzt auf. Und tatsächlich, die pinke Farbe half: Bereits kurz nach Willows Friseurbesuch sei sie kaum wiederzuerkennen gewesen - und das nicht nur äußerlich.

Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (52) wurde durch ihre Rolle als Vampirjägerin Selene 2003 in "Underworld" bekannt. © VALERIE MACON / AFP

Bereits 2024 färbte Kate Beckinsale ihrer Katze Willow das Fell