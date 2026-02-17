Das alles wegen Depressionen? Kate Beckinsale färbt ihre Katze rosa
Los Angeles (USA) - Tierquälerei oder völlig harmlos? Die bekannte britische Schauspielerin Kate Beckinsale (52) sorgt auf Social Media derzeit für Aufsehen. In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag zeigte sie ihre Perserkatze Willow - und das ganz in Pink.
Anlässlich des Valentinstags präsentierte die "Pearl Harbor"-Darstellerin ihren Vierbeiner mit einer ganz besonderen Fellfarbe. Doch hinter dem rosa Pelz steckt eine tragische Geschichte: Vor drei Jahren verstarb Willows Spielkamerad Clive (†19), berichtete Daily Mail.
Nicht nur für die 52-Jährige war es ein Schock. Auch ihre Perser-Dame hatte damit zu kämpfen - und das bis heute.
In den letzten fünf Monaten habe sich der einst verschmuste Vierbeiner in einen Karton zurückgezogen und vor sich hin gestarrt.
Daraufhin suchte die 52-Jährige einen Tierarzt auf. Und tatsächlich, die pinke Farbe half: Bereits kurz nach Willows Friseurbesuch sei sie kaum wiederzuerkennen gewesen - und das nicht nur äußerlich.
Bereits 2024 färbte Kate Beckinsale ihrer Katze Willow das Fell
Bereits kurz nach Clives Tod 2023 wurde Kates Fellnase depressiv. Die Schauspielerin fackelte nicht lang und ließ den Pelz ihrer Perser-Dame Ende 2024 das erste Mal färben. Während ihres Umstylings habe sich Willow verändert, erklärte die Hollywood-Berühmtheit.
"Sie ist eine ganz andere Katze geworden", schrieb Kate damals auf ihrem Instagram-Profil. Nach ihrer Verwandlung habe sich die Fellnase "schön und geliebt gefühlt".
Wie METRO berichtete, prasselte auf die 52-Jährige ein riesiger Shitstorm ein. Sowohl Fans des Stars als auch Tierschützer zeigten sich von der Aktion entsetzt.
Viele ihrer Instagram-Follower kritisierten das Verhalten der Schauspielerin und warfen der 52-Jährigen Tierquälerei vor. Haarfärbemittel sei insbesondere für Katzen tödlich, erklärten einige User. Kurze Zeit später löschte Kate den Instagram-Beitrag.
Aus diesem Grund richtete die Britin in ihrem neuen Post neben aller Euphorie auch strenge Worte an ihre Hater.
"Ich weiß also nicht, was ich euch sagen soll, aber bei uns funktioniert es, und ihr komischen, meist weiblichen Kreuzritter könnt euch meiner Meinung nach alle zum Teufel scheren", schrieb sie unter ihrem Beitrag.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/katebeckinsale/VALERIE MACON / AFP