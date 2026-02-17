Nach 33 Jahren Musik: Darauf freut sich Schlager-Star Michelle nach ihrem Karriere-Ende
Berlin/Köln - Diesen Abend wird Schlager-Queen Michelle (54) so schnell wohl nicht vergessen. Denn bei ihrem letzten Konzert hat sie nicht nur den zweiten Heiratsantrag ihres Partners Eric Philippi (29) erhalten, sondern wurde auch von vielen Showgrößen verabschiedet. Auch über ihre Vision für die Zukunft gibt sie Auskunft.
Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin freue sich nun darauf, "einfach Tanja, der Mensch" zu sein. Denn die Michelle ohne Bühne sei "die nackte Wahrheit", erklärt die Sängerin gegenüber "BILD". Das sei Tanja, die Powerfrau, die Mutter, der Hundemensch, die Melancholische, wie die 54-Jährige weiter verrät.
Jetzt hoffe sie, dass sie das alles ab sofort genießen könne.
Begleitet wurde Michelle in der Berliner Uber Arena aber nicht nur von ihrem künftigen Ehemann Eric Philippi, sondern auch von ihren drei Töchtern.
Neben Marie Reim (25) und Mia-Carolin Shitawey (18) war auch ihr ältester Sprössling Céline Oberloher (29) in der Hauptstadt anwesend.
Und die 29-Jährige ist der Grund für ein weiteres schönes Ereignis, welches im Hause der ehemaligen "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin ansteht. Denn sie wird Tanja schon bald zum zweiten Mal zur Oma machen.
Bei Abschiedskonzert von Michelle: Florian Silbereisen sendet emotionale Grüße
Ein weiteres Highlight des Abends waren zudem Videobotschaften, die einige langjährige Wegbegleiter anlässlich ihres Karriere-Endes nach 33 Jahren schickten.
Neben Andrea Berg (60), Giovanni Zarrella (47) und Thomas Anders (62) ließ auch Florian Silbereisen (44) einige Worte da. Und die trafen mitten ins Herz, sodass Michelle nur mit Mühe ihre Tränen unterdrücken konnte.
"Ich werde dich auf der Bühne vermissen", gestand der Entertainer und führte aus: "Aber ich weiß, dass ich meine liebe Freundin Tanja behalten werde."
Der 44-Jährige werde immer für seine Musik-Kollegin da sein und hoffe, dass Gott sie nach ihrem Karriere-Ende beschütze.
Für die "Wer Liebe lebt"-Interpretin scheint es auch keine Rückkehr auf die Bühne zu geben. "Es ist für mich der richtige Zeitpunkt aufzuhören, weil es sich richtig anfühlt", erklärte sie abschließend.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa