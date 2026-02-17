Nach 33 Jahren Musik: Darauf freut sich Schlager-Star Michelle nach ihrem Karriere-Ende

Berlin/Köln - Diesen Abend wird Schlager-Queen Michelle (54) so schnell wohl nicht vergessen. Denn bei ihrem letzten Konzert hat sie nicht nur den zweiten Heiratsantrag ihres Partners Eric Philippi (29) erhalten, sondern wurde auch von vielen Showgrößen verabschiedet. Auch über ihre Vision für die Zukunft gibt sie Auskunft.

Schlager-Star Michelle (54) hat nach 33 Jahren ihre Musik-Karriere beendet. © Jens Kalaene/dpa

Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin freue sich nun darauf, "einfach Tanja, der Mensch" zu sein. Denn die Michelle ohne Bühne sei "die nackte Wahrheit", erklärt die Sängerin gegenüber "BILD". Das sei Tanja, die Powerfrau, die Mutter, der Hundemensch, die Melancholische, wie die 54-Jährige weiter verrät.

Jetzt hoffe sie, dass sie das alles ab sofort genießen könne.

Begleitet wurde Michelle in der Berliner Uber Arena aber nicht nur von ihrem künftigen Ehemann Eric Philippi, sondern auch von ihren drei Töchtern.

Neben Marie Reim (25) und Mia-Carolin Shitawey (18) war auch ihr ältester Sprössling Céline Oberloher (29) in der Hauptstadt anwesend.

Und die 29-Jährige ist der Grund für ein weiteres schönes Ereignis, welches im Hause der ehemaligen "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin ansteht. Denn sie wird Tanja schon bald zum zweiten Mal zur Oma machen.