Busenblitzer bei Peggy Jerofke? Star-Auswanderin klärt auf!

Mallorca (Spanien) - Huch, ist TV-Auswanderin Peggy Jerofke (47) etwa ein pikantes Malheur vor laufenden Kameras passiert? Das vermuteten zumindest einige Fans, als die 47-Jährige sich jüngst in ihrer Instagram-Story gemeldet hatte - was war denn da los?

Während ihrer Instagram-Story schauten einige Fans bei Peggy Jerofke (47) ganz genau hin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Immer wieder und mehr als gerne zeigt sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin im Bikini oder in anderer Klamotte von ihrer schönsten Seite.

Für ihre Instagram-Story nahm die Wahl-Mallorquinerin am Mittwochnachmittag - bekleidet mit einer sommerlichen Bluse - mitten in ihrem Lokal Platz, um ihren Fans den neuesten Klatsch und Tratsch Mallorcas mitzuteilen.

Dabei rutschte der 47-Jährigen allerdings ein kleines, aber feines Stückchen Haut unterm Oberteil hervor, was von ihren aufmerksamen Followern natürlich nicht unentdeckt blieb!

So dauerte es nicht lange, bis die ersten spekulativen Nachrichten ihrer Anhänger in ihr Postfach flatterten. "Einige von euch haben mir geschrieben und meinten: 'Peggy, da rutscht was raus' oder Vergleichbares."

Die Auflösung: es war keinesfalls ein Busenblitzer! "Alles, was man da sieht, ist nur mein Bauchspeck", klärte die "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin charmant auf.