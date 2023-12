Anna-Maria Ferchichi und Bushido feuern sexy Hauslehrerin - wegen Hotpants

Berlin/Dubai - Hotpants-Ärger in Dubai! Anna Maria-Ferchichi (42) und ihr Ehemann Bushido (45) müssen sich eine neue Hauslehrerin suchen. Nach nur wenigen Wochen ist für die junge Dame schon wieder Schluss - und das aus einem frivolen Grund.

Bushido (45) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) brauchen eine neue Hauslehrerin. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Mit der Kleiderwahl lag die Angestellte offenbar komplett daneben: "Ich kam einen Morgen runter und sie stand in Hotpants und Sport-BH in meiner Küche. Ich komme auch angezogen runter. Ab und zu komme ich mal im Sport-BH, aber dann gehe ich zum Sport und es ist ja auch mein Zuhause", berichtete die Influencerin vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Zu viel bzw. zu freizügig für das Ehepaar! Von ihren Angestellten erwarte sie eine passende Arbeitskleidung. "Ich treffe hier keinen morgens im Schlafanzug. Die sind fertig gemacht."

Eifersucht spielt dabei keine Rolle, denn auch Bushido sieht das ähnlich: "Es ist sehr befremdlich irgendwie und meinen Mann hat das auch gestört. Er hat gesagt: 'Anna Maria, das ist ein bisschen irritierend, finde ich'", stellte die Achtfach-Mama klar.

Der Rapper war es auch, der das Gespräch mit der Frau aus London suchte. Das Ergebnis: Nur wenige Wochen nach ihrem Jobantritt ist sie diesen wieder los.

Noch aber wohnt sie mit den Ferchichis sowie den philippinischen Angestellten und dem indischen Fahrer im Bushido-Anwesen. "Sie bleibt noch ein paar Tage, bis kurz vor Weihnachten und bekommt natürlich ihr volles Gehalt."