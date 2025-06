Bushido gibt Festival-Show eine Abfuhr und bereitet Fans Sorgen

Rapper Bushido (46) sagte seinen Auftritt beim Heroes Festival in Geiselwind (Bayern) per Instagram ab. © Hannes P Albert/dpa

"Leider muss ich meinen Auftritt am Samstag beim Heroes Festival aus gesundheitlichen Gründen absagen", schrieb Bushido in seiner Story auf Instagram. Weitere Details gab er nicht bekannt.

Dass der Dubai-Auswanderer sich wohl länger nicht vor seinen Fans blicken lassen wird, lässt der anschließende Satz vermuten "... hoffe, dass wir unser Wiedersehen und meinen Abschied im Januar und März auf Tour feiern können."

Der gecancelte Auftritt in Geiselwind (Bayern) kam beim Veranstalter des Festivals wohl nicht so gut an, der den "Alles wird gut"-Sänger als einen der Hauptacts eingeplant hatte. So teilte der Organisator auf Instagram mit, dass er von Bushidos Absage "wie viele von euch auch" lediglich über Social Media erfahren habe.

Damit die besorgten Fans nicht in die leere Röhre gucken, wurde prompt Ersatz herangeschafft. Anstelle von Bushido wird am Samstag "niemand Geringeres als der King of Rap Kool Savas (50) höchstpersönlich" auf der Bühne stehen, verkündete der Veranstalter erfreut dessen einzige Festivalshow 2025 in Deutschland.