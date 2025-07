Bushido will mehr Rapper bei DSDS: Wird Dieter Bohlen mitspielen?

Berlin - Will Jury-Neuling Bushido (46) dem bisherigen Show-Alpha Dieter Bohlen (71) bei " Deutschland sucht den Superstar " (DSDS) seine Rolle streitig machen? Der Rapper hat bereits klare Vorstellungen, wie er der neuen Staffel seinen Stempel aufdrücken will.

Alles in Kürze

Bushido (46) will in der neuen DSDS-Staffel die Hiphop-Fahne hochhalten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein erstes Statement zu seiner Teilnahme nutzte Bushido nicht nur für die obligatorische Danksagung, sondern startete auch gleich einen Aufruf: "Wenn Ihr rappen wollt, wenn Ihr mir zeigen wollt, dass Ihr Talent habt und vor allem: Wenn Ihr mal auf der Bühne stehen wollt - dann kommt zum Casting", so der "Ersguterjunge"-Gründer.

In der Ankündigung zu den neuen Folgen "Deutschland sucht den Superstar" war bereits zu erfahren, dass es einige Neuerungen bei dem Format geben soll. So schrumpfte etwa die Jury auf drei Personen anstelle des üblichen Quartetts.

Außerdem sind in diesem Jahr offenbar auch Rapmusiker explizit eingeladen, wie Bushidos Plädoyer zeigt. Zwar fand in der Vergangenheit hier und da auch mal einen Musiker aus dem Hiphop-Bereich in die Show, doch das waren eher Randerscheinungen.

Deutlich präsenter waren Artists aus dem klassischen Pop - was auch den persönlichen Vorlieben von Dieter Bohlen geschuldet sein dürfte - und zuletzt verstärkt auch Schlagersänger.