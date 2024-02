Bushido genervt: Frau Anna-Maria findet keine Zeit für eine zweite Hochzeit

Vor zwölf Jahren haben Bushido (45) und Anna-Maria (42) geheiratet. Nun wollen sie ein zweites Mal Ja sagen. © Instagram: anna_maria_ferchichi

Nach zwölf Jahren Ehe wollen sich die Turteltauben erneut das Ja-Wort geben. Bisher haben die achtfachen Eltern keine Zeit gefunden. Vor allem Anna-Maria wären andere Dinge wichtiger gewesen.

"Die Umstände waren nicht entspannt, und ich hab keinen Raum dafür gesehen und auch nicht die Notwendigkeit, dort jetzt so ein Fest vom Zaun zu brechen. Ich hab mich gar nicht so gefühlt. Und wir haben auch Phasen gehabt in dem Jahr, wo wir uns total genervt haben. Also unsere Ehe ist ja jetzt nicht immer super", erklärt die 42-Jährige im RTL-Interview.

Die vergangenen zwei Jahre waren für den Rapper und seine Frau sehr turbulent. Der Umzug nach Dubai, die Sorge um die Entwicklung eines der Drillingsmädchen, Krankheiten und einiges mehr - da blieb keine Zeit für eine feierliche zweite Hochzeit.

Für Bushido war vor zwei Jahren alles perfekt. Für ihn hätte eine erneute Trauung in den Zeitplan gepasst. Dass es dennoch nicht geklappt hat, hat ihn sehr getroffen. Das hat Anna-Maria auch zu spüren bekommen. Schließlich habe sie es immer weiter aufgeschoben.