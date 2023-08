Bushido über Anna-Marias Schwangerschaft: "Das hat mich traumatisiert"

Bislang hatte sich Bushido angesichts Anna-Marias Fehlgeburt relativ bedeckt gehalten. Doch nun hat sich der Rapper erstmals über seine Gefühle geäußert: "Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden mit allem, was kommt."

Mitte Juli verkündete die Influencerin die schlechte Nachricht : "Ich habe eine Eileiter-Schwangerschaft!" Dabei nistet sich die Eizelle nicht wie gewöhnlich in der Gebärmutter ein, sondern im Eileiter. Das Leben des Ungeborenen ist in diesem Fall nicht mehr zu retten.

Bushido und seine Frau Anna-Maria werden doch nicht erneut Eltern. © -/Bushido/dpa

Zuvor waren die Sorgen groß: "Was ist, wenn irgendetwas ist? Was ist, wenn etwas passiert? Was ist, wenn das Kind nicht gesund ist? Was ist, wenn meiner Frau etwas zustößt?", äußert der Musiker seine Sorgen.

Die böse Vorahnung einer komplizierten Schwangerschaft habe ihn schwer mitgenommen erklärt Bushido: "Das hat mich traumatisiert."

Ein weiteres Kind war bei dem Rapper und der Schwester von Sarah Connor (43) eigentlich gar nicht eingeplant. "Mir ist dann aufgefallen, dass ich selber meine Tage nicht hab‘ und bin so erst auf die Idee gekommen, einen Schwangerschaftstest zu machen", erzählte Anna-Maria Ferchichi.

In dieser Ausnahmesituation legt auch Bushido die Gangster-Rolle beiseite. Schon im Juni hatte der Rapper seine Sorgen diesbezüglich mit den Fans geteilt.

Der frühere Straßen-Rapper dürfte sich seine aktuell entspannte Haltung selbst erst erarbeitet haben. Denn nach Dauer-Beef mit Rapper-Kollegen und Ex-Manager Arafat Abou-Chaker (47) steht bei Bushido aktuell offenbar die Familie ganz oben auf der Prioritätenliste.

Zuerst hatte Anna-Maria schon einmal über eine Fehlgeburt spekuliert, welche sich zunächst jedoch nicht bestätigen ließ.