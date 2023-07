Bushidos erstes Statement nach der verlorenen Schwangerschaft

Bushido und seine Frau Anna-Maria werden doch nicht erneut Eltern. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

Die Stimmung im Hause Ferchichi war schon einmal besser. Logisch, wenn man bedenkt, dass sich alle Beteiligten sehr auf das nächste Kind gefreut haben. Ende Juni verkündete Anna-Maria, dass sie erneut schwanger ist.

Die 41-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht, wie ihr Gatte in Dubai, sondern in Deutschland. Am Mittwoch wurde das Baby-Glück dann aber geübt, als sie verkündete, dass sie das Kind verloren hat.

Beide leben mit ihren neun Kindern in Dubai. Ende letzten Jahres wagte das Ehepaar den Schritt raus aus Deutschland.

Das verlorene Kind trübt derzeit so ein wenig die Stimmung bei einem der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Bushido begann sein Statement dazu wie folgt: "Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was wird. Aber wir sind zufrieden, mit allem, was kommt."

Der Musiker sagte in seiner Instagram-Story außerdem: "Ich habe jetzt meiner Frau hier mal so einen kleinen Strauß Blumen besorgt, um sie ein bisschen aufzuheitern."

Sicherlich braucht es am Ende noch ein wenig mehr als ein Strauß Blumen, um die Gemütslage seiner Liebsten wieder zu verändern.