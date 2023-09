Nach Arafat Abou-Chakers Schlappe vor Gericht: Bushido gibt Statement zum Urteil ab

Berlin - Bushido (44) ist im Klartext-Modus! Der 6. September 2023 war für den Rapper ein Tag der Gerechtigkeit. In einem Zivilprozess gegen Arafat Abou-Chaker (47) bekam er am gestrigen Mittwoch recht. Nun muss sein Ex-Weggefährte knapp 1,8 Millionen Euro plus Zinsen latzen.

Die Trennung von Bushido (44) und Arafat Abou-Chaker (47, l.) beschäftigt die Berliner Justiz seit Jahren. © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

Als es dann zum Zerwürfnis kam, verklagte sein damaliger Beschützer den Musiker, "weil ich dann irgendwann nicht mehr gezahlt habe."

Bushido sah das mit Blick auf den jetzt als ungültig erklärten Vertrag anders und verlangte stattdessen Geld von Arafat Abou-Chaker. "Meine Frau hat auch gesagt: Wir machen das jetzt nach deutschem Hack. Wir gehen vor Gericht und dann soll ein Richter entscheiden", erklärte der Dubai-Auswanderer weiter.

Über das am Mittwochnachmittag gefällte Urteil sagte der Rapper, der zum Zeitpunkt geschlafen habe: "Die Vertragsgeschichten, die dort in der Vergangenheit existiert haben, sind sittenwidrig. Erste Instanz komplett durchrasiert. Ich bin so glücklich. Ich bin so, so glücklich. (...) Es geht hier ums Prinzip: Jahrelang abkassiert, obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen ist."