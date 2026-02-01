Nach Krise und Zweifel: Bushido und Anna-Maria feiern 15. Jahrestag

Berlin - Mit einem emotionalen Instagram-Post hat Anna-Maria Ferchichi (44) den 15. Jahrestag mit Ehemann Bushido (47) gefeiert – und dabei tiefe Einblicke in die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung gegeben.

Anna-Maria Ferchichi (44) feierte mit Ehemann Anis Ferchichi alias Bushido (47) ihren 15. Hochzeitstag. © Fabian Sommer/dpa

"Wir haben uns geliebt, wir haben uns verletzt, wir haben uns zeitweise verloren", schreibt die achtfache Mutter offen. In den vergangenen 15 Jahren hätten sie mehr erlebt als andere in einem ganzen Leben. Nicht nur Häuser und Projekte seien entstanden, sondern vor allem eine Familie: acht Kinder, acht gemeinsame Leben.

Auch Bushido meldete sich zu Wort – und bestätigte, wie ernst die Lage zuletzt gewesen war. Vor wenigen Monaten habe ihre Ehe an einem Punkt gestanden, "an dem fast nichts mehr sicher war". Zweifel, Schmerz und Angst bestimmten den Alltag. Doch statt aufzugeben, entschieden sich beide bewusst füreinander.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2011. Ein Jahr später folgte die Hochzeit, danach ein Leben zwischen Öffentlichkeit, massiven Bedrohungen, Polizeischutz, Auswanderung nach Dubai und immer wieder Schlagzeilen. Trotz aller Belastungen hielten Bushido und Anna-Maria zusammen – auch in Momenten, in denen ihre Beziehung zu zerbrechen drohte.