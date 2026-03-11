Kurioses Ergebnis in Bayern: Wähler wollen Bushido als Bürgermeister

Grünwald - Drei Stimmen für Bushido (47)! Obwohl der Rapper gar nicht kandidierte, tauchte sein Name plötzlich auf den Wahlzetteln der Bürgermeisterwahl im noblen Grünwald bei München auf. Wähler machten ihn kurzerhand zum Kandidaten.

Bushido (47) siedelte erst kürzlich nach Grünwald um. © Jörg Carstensen/dpa

Das geht aus dem offiziellen und durchaus kuriosen Wahlergebnis der Kommunalwahl vom 8. März hervor.

Bushido (bürgerlich: Anis Mohamed Youssef Ferchichi), der in Bonn das Licht der Welt erblickte und in Berlin aufwuchs, kam damit auf rund 0,1 Prozent der Stimmen.

Die Wahl selbst endete erwartungsgemäß mit einem klaren Sieg für Amtsinhaber Jan Neusiedl (CSU). Er wurde mit rund 84 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt und tritt damit eine weitere Amtszeit von sechs Jahren an. Der CSU-Politiker setzte sich unter anderem gegen Bayern-Ikone Karl-Heinz Rummenigge (70) durch.

Dass Bushido überhaupt Stimmen bekam, hängt damit zusammen, dass neben Neusiedl keine offiziellen Gegenkandidaten angetreten waren. In solchen Fällen können Wählerinnen und Wähler auch andere Namen auf den Stimmzettel schreiben. Von den 5287 gültigen Stimmen entfielen 846 auf sogenannte wählerbenannte Kandidaturen - und da kassierte der Rapper eben drei davon.